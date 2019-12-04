Посольство РФ: популярное российское СМИ подвергается в Эстонии гонениям

На прошлой неделе стало известно, что санкции в отношении прокремлевского пропагандистского канала «Россия Сегодня» вынуждают действующую в Таллинне организацию под названием «Спутник» выехать из арендуемых ею помещений. Это связано с тем, что уже в октябре банки не пропустили платежи по зарплатам сотрудникам «Спутника». Посольство РФ в Эстонии прокомментировало на своей странице в Facebook ситуацию вокруг этого ресурса следующим образом:
«В связи со складывающейся вокруг эстонского бюро российского информагентства „Спутник“ ситуацией посольство России в Эстонии считает необходимым заявить о следующем:
Данное СМИ, действующее в строгом соответствии с эстонским законодательством, подвергается беспрецедентному административному давлению, больше напоминающему откровенную травлю. Одновременно открыто выкручиваются руки банковским структурам и предпринимателям, имеющим деловые отношения с упомянутым медиа-ресурсом. Цель этой кампании – заблокировать полноценную работу „Спутник-Эстония“, лишить читателей альтернативного источника информации о положении дел в стране и мире.
Посольство считает не лишним указать на то, что ни аккредитованные в России сотрудники Эстонской телерадиовещательной корпорации, ни представители других местных СМИ, посещающие нашу страну, не сталкиваются с подобными ограничениями в работе, а тем более отказом в доступе к банковским и иным услугам, необходимым для повседневной деятельности.
В Эстонии можно много услышать о ее приверженности демократическим ценностям, в том числе принципу свободы слова, закрепленному в статье 45 Конституции Эстонской Республики. В реальности дело, как можно убедиться, обстоит иначе: популярное российское СМИ подвергается гонениям.
Дать возможность коллективу „Спутник-Эстония“ беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности было бы наилучшим доказательством готовности эстонских властей к соблюдению взятых на себя международных обязательств в области свободы слова».