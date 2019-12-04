Ратас в Лондоне: единство НАТО – это краеугольный камень глобальной безопасности

«НАТО как организация вышла из зала саммита более единой, чем входила туда, но то единодушие, которое наблюдалось вчера и сегодня на встречах с коллегами по альянсу, не было неожиданностью. Мы обсуждали вопросы, волнующие всех союзников, в конструктивной атмосфере, поддерживая друг друга», - сказал премьер-министр Юри Ратас. Он добавил, что НАТО по-прежнему готова обеспечивать безопасность всех своих членов.

По словам премьер-министра, хотя обновление оборонного плана для стран Балтии и Польши не входило в повестку дня встречи, этот оказавшийся в центре внимания общественности вопрос также был разрешен. «Эстония ежедневно убеждается в том, что НАТО работает. На сегодняшней встрече союзники объявили о своем вкладе в инициативу НАТО по обеспечению готовности. Она заметно повысит готовность членов альянса реагировать на любую требующую этого ситуацию», - сказал премьер-министр Ратас.

В рамках инициативы по обеспечению готовности, начало которой было положено в Брюсселе в 2018 году, союзники выставят 30 батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут в состоянии не более, чем 30-дневной готовности. Эстония сообщила, что будет представлена в инициативе пехотной ротой.

Сразу после встречи лидеров НАТО Юри Ратас принял участие в созванной по инициативе американского президента Дональда Трампа встрече руководителей тех государств, которые выполняют обязательство по инвестированию в оборону двух процентов ВВП.