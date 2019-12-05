Риск бедности во многих развитых странах не снижается

Спустя почти десять лет после начала мирового финансового кризиса средний уровень безработицы примерно в 41 стране ЕС и ОЭСР впервые опустился немного ниже докризисного уровня 2008 года. Однако в 25 странах, где проводился опрос, риск бедности сохранился на прежнем уровне или даже увеличился.

Эксперты фонда причисляют к тем, кому потенциально угрожает бедность, тех людей, которые располагают менее чем половиной от среднего дохода в каждой конкретной стране. В частности, согласно исследованию, лучшие возможности для того, чтобы избежать неблагополучия, - у северных стран, таких как Исландия, Норвегия, Дания и Финляндия. Германия в этом списке занимает десятое место, Великобритания - 11-е, Франция - 15-е. В конце списка - США (36-е место), за которыми следуют Чили, Болгария, Румыния, Турция и Мексика.

Помимо этого, больше всего подвержены риску бедности люди в Израиле (17,9 процента населения) и США (17,8 процента).

Сравнительно хорошее место ФРГ в этом списке основано в первую очередь на успешных показателях рынка труда, отмечается в исследовании. Помимо снижающегося общего уровня безработицы в Германии, безработица среди молодежи является одной из самых низких в мире - 6,2 процента.