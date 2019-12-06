Известного эстонского адвоката обвиняют в серьезном преступлении

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Каури Синкявичюс подтвердил, что Роберт Сарв в соответствии с 394 статьей Уголовного кодекса обвиняется в крупномасштабном отмывании денег, совершенном группой лиц. Вместе с Сарвом подсудимым является также бизнесмен Яаго Роосманн.

Роберт Сарв ранее защищал в суде актрису Марику Королев, над которой издевались анонимные комментаторы. Королев потребовала от портала общества акушерок Perekool выдать ей IP-адреса оскорбивших ее в 2015 году комментаторов , которые затем были обязаны компенсировать ей понесенный моральный ущерб. Сарв также представляет Риту Холм, специалиста по сексуальному воспитанию, которая требует 1100 евро компенсации от оклеветавших ее комментаторов.