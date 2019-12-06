Известного эстонского адвоката обвиняют в серьезном преступлении

Лыунаская окружная прокуратура передала в суд дело известного присяжного адвоката Роберта Сарва, обвиняемого в отмывании денег. Сарв приобрел известность в связи с тем, что привлек к суду онлайн-комментаторов, которые издевались над известными людьми, пишет Postimees.
Пресс-секретарь окружной прокуратуры Каури Синкявичюс подтвердил, что Роберт Сарв в соответствии с 394 статьей Уголовного кодекса обвиняется в крупномасштабном отмывании денег, совершенном группой лиц. Вместе с Сарвом подсудимым является также бизнесмен Яаго Роосманн.
Роберт Сарв ранее защищал в суде актрису Марику Королев, над которой издевались анонимные комментаторы. Королев потребовала от портала общества акушерок Perekool выдать ей IP-адреса оскорбивших ее в 2015 году комментаторов , которые затем были обязаны компенсировать ей понесенный моральный ущерб. Сарв также представляет Риту Холм, специалиста по сексуальному воспитанию, которая требует 1100 евро компенсации от оклеветавших ее комментаторов.
Нанимал Сарва для представления своих интересов и бывший министр информационных технологий и внешней торговли Марти Куузик.
Досудебное слушание по делу об отмывании денег должно состояться 9 декабря в здании суда в Йыгева.