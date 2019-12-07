Совет уполномоченных СДП выступит с политическим заявлением

«Мы подведем итоги уходящего года, который был сложным, но и многообещающим. Правительство, сформированное после выборов, усилило противостояние в обществе Эстонии, внушает опасения и международная ситуация. Однако жители Эстонии, наши чиновники, наши союзники и партнеры в других странах проявили твердость и силу. Мы проанализируем эти изменения, а также новые возможности, наметим планы», – сказал генеральный секретарь партии Раннар Васильев.