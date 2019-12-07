В Минске сотни человек протестуют против объединения Белоруссии с Россией

В акции принимают участие около 300 человек. Они держат национальные бело-красно-белые флаги и выкрикивают лозунг «Жыве Беларусь!». Звучат лозунги с призывом отставки президента страны Александра Лукашенко.

Оппозиционный белорусский политик Павел Северинец призвал участников акции не расходиться «до ночи». Сотрудники милиции находятся в зоне проведения акции, однако не вмешиваются.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Как ожидается, руководители двух стран обсудят в том числе вопросы российско-белорусской интеграции.