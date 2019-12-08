Одинокий мужчина умер в собственном доме

«Встала в шесть утра и покормила кур, ничего необычного не заметила», - рассказала Sakala Астра Аллик. Пожилая дама живет в Саарепеэди через поле от дома, где в пожаре погиб мужчина. Что произошло что-то необычное Аллик заметила только позже, когда распахнула занавески. Возле соседского дома стояли четыре машины спасателей и скорая помощь. «Пошла посмотреть, что случилось».

В воскресенье, 8 декабря, в 6.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Вильянди, в деревне Саарепеэди горит жилое здание. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и поискам возможных пострадавших. В 8.29 спасатели обнаружили труп 58-летнего мужчины.

Погибшего соседа Астра Аллик описывает как высокого и миловидного пятидесятилетнего мужчину. По ее словам, сосед тихо жил сам по себе. Он брался за случайную работу и после смерти родителей уже более десяти лет жил один.

Через несколько часов после завершения работ по тушению с мансарды капает вода. В воздухе чувствуется запах сгоревшего дерева. На стенах почти не осталось обоев, вместо них сажа. Беспорядочно стоят обломки старой мебели.

Причины возникновения пожара выясняются, но известно, что пожар начался в той же комнате, где был найден погибший.