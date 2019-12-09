Пн, 9.12.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель
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  • Мошенники шантажируют жителей Эстонии, уверяя, что взломали их веб-камеру

Мошенники шантажируют жителей Эстонии, уверяя, что взломали их веб-камеру

Компьютер.

ФОТО: STEVE MARCUS/REUTERS

Департамент государственной инфосистемы (RIA) предупреждает об участившихся случаях вымогательства, известных как sextortion – сексуальное вымогательство. Сейчас это одна из основных мошеннических схем у преступников, которые сообщают, что получили доступ к веб-камере пользователя и засняли его в интимной ситуации, пишет Rus.ERR.

Письма приходят с адреса пользователя, в них говорится, что у мошенников есть полный доступ к устройству. «На самом деле адрес отправителя – это настраиваемая функция, и делать из этого вывод, что взломан почтовый аккаунт, не стоит», – сказал руководитель отдела электронного идентитета Департамента государственной инфосистемы Андрей Каргин в интервью "Кофе+".

По его словам, мошенники пытаются придать вес словам, вставляя в письма всевозможные пароли, названия аккаунтов. "Это может быть связано с утечкой информации с сервисов, где вы когда-то оформляли свою учетную запись. На самом деле данная волна писем, которые мы анализировали, является вымогательством, за которым не стоит ни технического взлома компьютера, ни взлома аккаунтов пользователя", – добавил Каргин.

Напоним, что проверить, не были ли похищены с каких-то ресурсов ваши учетные записи, можно на сайте haveibeenpwned.com.

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