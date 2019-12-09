Мошенники шантажируют жителей Эстонии, уверяя, что взломали их веб-камеру

Письма приходят с адреса пользователя, в них говорится, что у мошенников есть полный доступ к устройству. «На самом деле адрес отправителя – это настраиваемая функция, и делать из этого вывод, что взломан почтовый аккаунт, не стоит», – сказал руководитель отдела электронного идентитета Департамента государственной инфосистемы Андрей Каргин в интервью "Кофе+".

По его словам, мошенники пытаются придать вес словам, вставляя в письма всевозможные пароли, названия аккаунтов. "Это может быть связано с утечкой информации с сервисов, где вы когда-то оформляли свою учетную запись. На самом деле данная волна писем, которые мы анализировали, является вымогательством, за которым не стоит ни технического взлома компьютера, ни взлома аккаунтов пользователя", – добавил Каргин.