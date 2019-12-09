Мошенники шантажируют жителей Эстонии, уверяя, что взломали их веб-камеру

Департамент государственной инфосистемы (RIA) предупреждает об участившихся случаях вымогательства, известных как sextortion – сексуальное вымогательство. Сейчас это одна из основных мошеннических схем у преступников, которые сообщают, что получили доступ к веб-камере пользователя и засняли его в интимной ситуации, пишет Rus.ERR.
Письма приходят с адреса пользователя, в них говорится, что у мошенников есть полный доступ к устройству. «На самом деле адрес отправителя – это настраиваемая функция, и делать из этого вывод, что взломан почтовый аккаунт, не стоит», – сказал руководитель отдела электронного идентитета Департамента государственной инфосистемы Андрей Каргин в интервью "Кофе+".
По его словам, мошенники пытаются придать вес словам, вставляя в письма всевозможные пароли, названия аккаунтов. "Это может быть связано с утечкой информации с сервисов, где вы когда-то оформляли свою учетную запись. На самом деле данная волна писем, которые мы анализировали, является вымогательством, за которым не стоит ни технического взлома компьютера, ни взлома аккаунтов пользователя", – добавил Каргин.
Напоним, что проверить, не были ли похищены с каких-то ресурсов ваши учетные записи, можно на сайте haveibeenpwned.com.