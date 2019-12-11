Компьютер Apple почти за 50 000 евро поступил в продажу

Apple начала официальные продажи собственного высококлассного компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Стартовая цена на компьютер в США составляет 5999 долларов или 5400 евро, в то время как максимальная конфигурация оценена уже в 52 599 долларов или 47 000 евро, пишет Ferra.
Вместе с профессиональным компьютером, компания Apple также начала продажи фирменного монитора Pro Display XDR, оснащенного Retina-дисплеем с разрешение 6K и диагональю 32 дюйма. Цена данного устройства в США составляет 4999 долларов (4500 евро) за версию со стандартным стеклом.