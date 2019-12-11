Ср, 11.12.2019
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Десять фактов о пожаре с пятью погибшими: что известно к настоящему моменту

Трагический пожар в Ихасте.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

В ночь на среду в результате пожара в жилом доме в Ихасте погибла семья из пяти человек. Что известно к настоящему моменту?

- Спасатели получили вызов во вторник в 23:58.

- В центр тревоги о пожаре сообщил сосед.

- Спасатели прибыли на место происшествия за шесть минут.

- Когда пожарные оказались на месте происшествия, дом был охвачен огнем, и в него было невозможно проникнуть. Поэтому работа по тушению пожара проходила снаружи.

- В здании нашил пятерых погибших: 27-летнюю женщину, 38-летнего мужчину, годовалого, трехлетнего и семилетнего мальчиков.

- Пожар начался у расположенных на первом этаже холодильников.

- Эксперты не обнаружили в здании следов дымовых датчиков.

- На нынешней стадии расследования не разглашается, где и в какой последовательности были найдены погибшие. Поэтому неизвестно, могли ли люди спастись или они умерли от отравления угарным газом.

- У дома не было разрешения на эксплуатацию в таком виде, но, вероятно, напрямую это не связано с причиной пожара.

- Если бы было запрошено разрешение на эксплуатацию дома, спасатели смогли бы проверить, есть ли в нем необходимые дымовые и газовые датчики.

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