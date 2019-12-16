Пн, 16.12.2019
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"Левадию" покинули двое основных игроков

Марек Кальюмяэ (с мячом)

ФОТО: Erik Prozes

Серебряный призер чемпионата Эстонии таллиннская "Левадия" сообщила, что подготовку к новому сезону клуб начал без Кирилла Нестерова и Марека Кальюмяэ.

Кальюмяэ провел в прошлом сезоне в составе "Левадии" 27 игр и забил один мяч. Нестеров провел 24 матча в которых забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. Ранее "Левадию" покинули Игорь Дударев, Павел Марин, Жоао Морелли, Евгений Осипов и Эрик Морено. Состав "бело-зеленых" пополнили Тревор Эльхи, Манушо и Роберт Кирсс. Подготовку к сезону в составе "Левадии" начал и бывший капитан "Флоры" Брент Леписту.

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