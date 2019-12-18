Умышленного поджога не было: сгоревшая историческая вилла будет восстановлена

Сгоревший недавно дом директора Балтийской мануфактуры будет восстановлен в течение пяти лет. Такое обещание дал старейшине Пыхья-Таллинна Пеэтеру Ярвелайду руководитель фирмы-владельца комплекса бывшей прядильной фабрики Тарво Тедер.
Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд посетил территорию Балтийской мануфактуры, чтобы ознакомиться с ситуацией, создавшейся в результате пожара, а также с общими планами по развитию данного квартала.
«Я призвал владельцев восстановить сгоревшую виллу в прежнем виде. Речь идет о жемчужине деревянной архитектуры и о местной достопримечательности, которая имеет большое значение для многих людей как в историческом, так и в эмоциональном плане», - сказал Ярвелайд.
Член правления фирмы-владельца Балтийской мануфактуры Phoenix Land AS Тарво Тедер подтвердил, что владельцы действительно намерены восстановить сгоревшее строение в виде копии.
«Эту возможность мы обсудили с руководителем отдела защиты памятников старины таллиннского Департамента городского планирования Борисом Дубовиком еще во время тушения пожара. По его совету мы намерены очистить и законсервировать стены подвала и фундамент, чтобы при восстановлении здания максимально использовать все, что осталось», - пояснил Тедер.
По его словам, восстановление виллы директора будет проходить параллельно с последующими работами по развитию квартала Балтийской мануфактуры. По первоначальной оценке, эти работы займут около пяти лет. Уже в январе планируется объявить архитектурный конкурс.
Старейшина Пыхья-Таллинна также опроверг распространившиеся среди местных жителей слухи о том, что поджог пустующего здания мог быть выгоден владельцам мануфактуры.
«Именно на этом месте не планируется строить никаких небоскребов или гостиниц. На территории данного участка недвижимости столько места, что говорить о возможности умышленного поджога со стороны владельцев просто абсурдно», - подчеркнул Ярвелайд.
Старейшина добавил, что сотрудники Пыхья-таллиннского отделения Муниципальной полиции ранее неоднократно общались с руководством Phoenix Land AS, поскольку рядом с виллой директора видели компании детей и молодежи. Представители фирмы реагировали на замечания незамедлительно и выполняли все предписания МуПо.