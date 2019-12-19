Чт, 19.12.2019
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На Юношеских Олимпийских играх Эстонию представит рекордная делегация в составе 25 человек

Olümpiarõngad

ФОТО: ODD ANDERSEN/AFP

Эстонский олимпийский комитет отправит на предстоящие Зимние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в столице олимпийского движения Лозанне (Швейцария), делегацию из 25 спортсменов, представляющих 9 видов спорта, сообщает пресс-служба ЭОК.

На информационном дне сборной президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа оставил спортсменам теплые пожелания. «Мы смотрим на вас с надеждой. Вы бы не попали на Юношеские Олимпийские игры, если бы стольким не поступились – школьными каникулами, временем с друзьями и многим другим. Такова судьба спортсмена. В то же время вы – гордость страны. Вы побуждаете своих одноклассников и близких вести активный образ жизни и заниматься спортом. Я надеюсь, что вам удастся реализовать поставленные цели и вы вернетесь с медалями. Желаю вам удачи и сил!» – сказал Сыырумаа.

Глава эстонской делегации, руководящая молодежными проектами Эстонского олимпийского комитета Мерле Кальюранд, отметила, что отправляющаяся на Юношеские Олимпийские игры делегация будет рекордной как по количеству спортсменов, так и по числу видов спорта, которые они представляют. «Также очень радует, что мы впервые представлены в таких видах спорта как хоккей с шайбой и фристайл, ведь ранее мы в них не соревновались. Юношеские Олимпийские игры дарят молодым спортсменам ценный опыт, ведь мультиспортивные мероприятия отличаются от обычных соревнований и требуют от участников большей концентрации», – рассказала Кальюранд.

На олимпийскую арену выйдут:

Фигурное катание

·         Эва-Лотта Кийбус

·         Арлет Леванди

Хоккей с шайбой «3x3»

·         Эрик Починок

·         Марек Починок

·         Конрад Кудевийта

Смешанная команда по кёрлингу

·         Катарийна Кламмер

·         Натали Ведро

·         Хенри Грюнберг

·         Ромет Мяэсалу

Биатлон

·         Лисбет Лийв

·         Деми Хейнсоо

·         Мийа Хелеэне Утсал

·         Туудор Пальм

·         Маркус Рене Эпнер

·         Андреас Коппа

Фристайл

·         Келли Сильдару

Лыжные гонки

·         Йоханна Удрас

·         Элийсабет Кооль

·         Каспар Пяэрсон

·         Андерс Веэрпалу

Горнолыжный спорт

·         Ханс Маркус Данилас

Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина

·         Трийну Хаузенберг

Лыжное двоеборье

·         Марккус Альтер

·         Маркус Кягу

Прыжки на лыжах с трамплина

·         Карель Раммо

Фристайлистка Келли Сильдару выступит на Юношеских Олимпийских играх в дисциплине «слоупстайл». «У меня нет олимпийского опыта, поэтому для меня важно выступить на Юношеских Олимпийских играх. Это поможет мне понять, что представляют собой Олимпийские игры. Это очень масштабные соревнования. Я уверена, что меня ждет исключительный опыт», – сказала Сильдару.

Впервые на Юношеских Олимпийских играх Эстония представлена и игроками в хоккей с шайбой – смешанные команды из представителей разных стран будут сформированы в результате жеребьевки. Члены нашей сборной Эрик Починок, Марек Починок и Конрад Кудевийта рассказали, как много для них значат Юношеские Олимпийские игры. «Это отличная возможность обратить на себя внимание. Также очень интересно, что представляют собой Олимпийские игры», – рассказали амбициозные молодые хоккеисты.

Близнецы Починок, которые в своей команде выполняют роль нападающих, начали кататься на коньках уже в четыре года и пошли по стопам отца – Роман Починок отыграл за хоккейную сборную Эстонию 109 матчей. «Пример отца сыграл роль, но еще нам понравились хоккейная атмосфера и запах льда», – сказал Эрик. Играющий на позиции защитника Кудевийта всегда знал, что хочет стать спортсменом, но в хоккее задержался второклассником, потому что стало интересно. «Каждая игра непохожа на другие. Скучно никогда не бывает», – сказал Конрад.

На счету сборной Эстонии два серебра с Зимних юношеских Олимпийских играх 2012 года – обе медали (в спринте и гонке преследования) завоевал Рене Захкна. В летних видах спорта нашим спортсменам удалось взять одну бронзу – в 2018 году третье место заняла на Летних юношеских Олимпийских играх гребчиха Грета Яансон.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января. В грандиозном спортивном мероприятии, которое проходит раз в четыре года, принимают участие спортсмены в возрасте 15–18 лет. Всего на старт выйдут 1880 молодых спортсменов со всего мира – 940 девушек и 940 юношей. Трансляции можно будет увидеть на сайте ЭОК www.eok.ee.

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