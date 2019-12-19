Чт, 19.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Кутаиси за 48 евро!

Грузия. Иллюстративное фото.

ФОТО: VANO SHLAMOV/AFP

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Хельсинки в Сплит начиная со 124 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 54 евро

Туда-обратно из Таллинна в Австрию начиная с 78 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Новую Зеландию начиная с 779 евро

Туда-обратно из Таллинна в Кутаиси начиная с 48 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 110 евро

Авиабилеты Таллинн-Стамбул-Рига начиная со 129 евро

Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 158 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 407 евро

Туда-обратно из Таллинна на Барбадос начиная с 552 евро

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