Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Кутаиси за 48 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Хельсинки в Сплит начиная со 124 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 54 евро
Туда-обратно из Таллинна в Австрию начиная с 78 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Новую Зеландию начиная с 779 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кутаиси начиная с 48 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 110 евро
Авиабилеты Таллинн-Стамбул-Рига начиная со 129 евро
Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 158 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 407 евро
Туда-обратно из Таллинна на Барбадос начиная с 552 евро