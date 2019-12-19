Статистика: кто скупает недвижимость в Эстонии?

«Опасения, что иностранцы скупают все наши леса, землю и и дома, не подтверждаются статистикой Земельного департамента, но важно помнить, что многие иностранные фонды и компании создали в Эстонии фирмы, которые занимаются торговлей лесом и сельскохозяйственными угодьями, а также их управлением. Их сделки входят в число сделок резидентов Эстонии. То же самое относится и ко многим съемным квартирам в Таллинне, которые также приобретены резидентами Эстонии, но за которыми стоят интересы финских инвесторов», - прокомментировала ситуацию руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппель-Кокеров.