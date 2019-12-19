Статистика: кто скупает недвижимость в Эстонии?

По данным Земельного департамента, в этом году частные лица и компании, являющиеся резидентами Эстонии, осуществили чуть более 70 000 сделок с недвижимостью на общую сумму 3,7 миллиарда евро. За местными жителями следуют финские граждане, совершившие 500 сделок, и российские покупатели с 405 сделками. В общей сложности в этом году иностранцы приобрели в Эстонии недвижимость почти за сто миллионов евро.
«Опасения, что иностранцы скупают все наши леса, землю и и дома, не подтверждаются статистикой Земельного департамента, но важно помнить, что многие иностранные фонды и компании создали в Эстонии фирмы, которые занимаются торговлей лесом и сельскохозяйственными угодьями, а также их управлением. Их сделки входят в число сделок резидентов Эстонии. То же самое относится и ко многим съемным квартирам в Таллинне, которые также приобретены резидентами Эстонии, но за которыми стоят интересы финских инвесторов», - прокомментировала ситуацию руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппель-Кокеров.
Топ-десятка сделок с недвижимостью, совершенных иностранными резидентами
Финляндия - 499
Российская Федерация - 405
Швеция - 117
Великобритания - 100
Германия - 89
Украина - 56
Латвия - 45
США - 34
Швейцария - 20
Норвегия - 16
Франция - 16
Источник: Земельный департамент, данные на 18.12.2019.