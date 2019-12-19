Фото и видео ⟩ У здания ФСБ на Лубянке произошел теракт: есть жертвы

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве погиб сотрудник ФСБ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спецслужбу. Имя погибшего не называется.

В Минздраве «Интерфаксу» ранее сообщили о том, что в результате стрельбы серьезные ранения получили двое сотрудников ФСБ. В целом медицинская помощь после стрельбы оказывается пяти пострадавшим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав.

В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.

Информацию о стрельбе подтверждает Telegram-канал «Подъем». «Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», — цитирует канал слова очевидца. На видеозаписях, которые появились в Telegram-каналах и соцсетях, видно, как в сторону здания ФСБ, расположенного вблизи отделения полиции, бегут вооруженные люди. На записях слышны выстрелы и звук сирен, сотрудники полиции загоняют людей, находящихся на площади у штаб-квартиры спецслужбы, на станцию метро. На прилегающих к зданию ФСБ улицах прекратилось движение. Центр организации дорожного движения сообщает, что движение в этом районе перекрыто. «Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

#Москва У здания #ФСБ на Лубянской площади проходит спецоперация. По словам очевидцев, стрельбу открыли в приемной ФСБ на Кузнецком мосту. После этого они выбежали на улицу и заблокировались в соседнем доме. По предварительным данным, уже погибло 2 человека, есть пострадавшие... pic.twitter.com/gceatefxyk — Radoslav Nekrasov (@Radoslav108) 19 декабря 2019 г.

Посетители бара на Лубянке наблюдают за боем возле здания ФСБ. Погиб один человек, один ранен pic.twitter.com/7cRha1peQ6 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 19 декабря 2019 г.

Данные о погибших и пострадавших разнятся. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО. Baza пишет об убитом сотруднике ГИБДД. «У нас пока нет таких данных», — заявили в пресс-службе УГИБДД по Москве на вопрос РБК о погибшем сотруднике ГИБДД.

По данным Mash, в городе введен план «Сирена», подразумевающий розыск опасных преступников. Telegram-канал 112 пишет, что объявлен план «Крепость» — сбор личного состава для защиты объекта МВД. В Москве введены усиленные меры безопасности, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия: глушат мобильную связь.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Telegram-канал 112 также утверждает, что стрельба началась в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Близлежащие улицы перекрыты. По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь.