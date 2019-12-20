В Швейцарии выведена из эксплуатации первая из пяти АЭС

Церемония отключения АЭС в Мюлеберге транслировалась в прямом телеэфире: один из сотрудников нажатием кнопки задвинул между топливными элементами управляющие стержни, что незамедлительно остановило цепную реакцию. После этого в реакторе быстро снизились давление и температура.

Демонтаж АЭС в Мюлеберге начнется 6 января. Полностью работы будут завершены лишь к 2034 году. Компания-оператор BKW пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация этой АЭС после 47 лет работы нерентабельна из-за назревшего ремонта.

После атомной катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1", Швейцария решила больше не строить новых атомных электростанций. В то же время старым АЭС разрешено продолжать работу при соблюдении строгих мер безопасности.