Видео ⟩ В многоквартирном доме вспыхнул пожар, жильцов пришлось эвакуировать

Спасательный департамент получил вызов на улицу Май, 43 в 00.29. Спасатели обнаружили в подвале пятиэтажного дома три горящих бокса, в результате чего дым начал распространяться по всему дому.

На место происшествия приехали три пожарные машины из Пярну и одна из Пярну-Яагупи, а также полиция и скорая помощь, сообщает Pärnu Postimees.

Спасатели потушили пожар и проветрили помещения к 2.28. Полиция оповестила о случившемся жильцов дома и попросила их открыть окна в квартирах, чтобы проветрить дом. Людей на некоторое время эвакуировали из дома.

Один человек был передан медикам скорой помощи, которые оказали ему первую помощь на месте.

Причины возгорания и все обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.