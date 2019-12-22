На решение суда по спору о деятельности пункта обмена шприцев на улице Ситси подана апелляция

В начале декабря Харьюский уездный суд признал незаконной деятельность пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в столичном районе Пыхья-Таллинн, разрешив оказывать по этому адресу только консультационные услуги, однако представитель фирмы-ответчика подал на это решение апелляцию, передает Rus.ERR.