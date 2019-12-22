На решение суда по спору о деятельности пункта обмена шприцев на улице Ситси подана апелляция

В начале декабря Харьюский уездный суд признал незаконной деятельность пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в столичном районе Пыхья-Таллинн, разрешив оказывать по этому адресу только консультационные услуги, однако представитель фирмы-ответчика подал на это решение апелляцию, передает Rus.ERR.
Факт подачи апелляционной жалобы корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили пресс-секретари как Харьюского уездного, так и Таллиннского окружного судов.
По словам пресс-секретаря Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, представитель фирмы Kindralite Kinnisvara OÜ Реймо Метс просит в апелляции отменить решение Харьюского уездного суда от 4 декабря 2019 года, по которому ходатайство квартирного товарищества Ситси, 28 частично было удовлетворено.
"Представитель фирмы просит окружной суд принять по данному вопросу новое решение, отклонив заявление квартирного товарищества в полном объеме и определив конкретную финансовую сумму расходов на судебное расходов. Все расходы, связанные с рассмотрением гражданского иска, ответчик предлагает возложить на квартирное товарищество", - добавила Аннели Вилу.