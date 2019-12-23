Без вариантов: предприятием года в Нарве снова признан завод Fortaco Estonia

Ведущий историю от “Балтийца” завод Fortaco Estonia производит металлоконструкции для подъемных механизмов. Вся продукция идет на экспорт. Работают здесь почти 500 человек. Сейчас на территории завода идут строительные работы - возводится новый цех. Руководитель завода Лариса Шабунова рассказала, что новый производственный корпус строители должны сдать в июле, после чего предстоит монтаж и освоение нового оборудования.

Предприятие уже несколько раз побеждало в конкурсе в различных номинациях. Кстати, в этом году количество номинаций в конкурсе заметно уменьшилось, хотя появились и новые номинации. Мэр Нарвы Алексей Евграфов рассказал, что предпринимателя года выбрали по специальной формуле, в которой учитывали экономические показатели предприятия за два с половиной года. И здесь Fortaco Estonia был вне конкуренции.

В выборе других победителей большее значение имело мнение членов жюри - чиновников и предпринимателей.

“Fortaco снова выигрывает - просто без вариантов, и даже конкурентов у него, честно сказать, не было, - рассказал Алексей Евграфов. - По остальным предприятиям мы спорили, приняли решение не за один раз. Собирались два раза, и каждая встреча комиссии была больше двух часов. Мы немного поменяли подход, и в следующем году поменяем еще, потому что конкурс должен развиваться”.

По словам мэра, правила планируется скорректировать так, чтобы отмечать не только крупные иностранные компании, но и местных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Так, уже в этом году жюри отметило за работу, доброжелательную к детям, основателя Citrus Project Евгения Оленина, а за создание позитивного имиджа города известного гида Александра Опенко.

За серьезный вклад в имидж поблагодарили и Алана Калдоя, собственника помещений, на которых расположились Objekt, Vaba Lava и Дом эстонского языка. Благодарность получила и компания Narva Gate - собственник зданий Кренгольмской мануфактуры.

За создание рабочих мест жюри поблагодарило компанию по производству веществ для легирования сплавов Mast Europe (58 новых рабочих мест) и местный отдел Кассы по безработице.

Грамоту от управы получил Владимир Мижуй, руководитель компании Transservis-N, которой в этом году исполнилось 25 лет.

Лучшим предпринимателем-женщиной 2019 года жюри назвало Елену Вангонен из Weldmeister OÜ (производство металлоконструкций). Самым успешным экспортером признали компанию SKS Estonia Textile, которая производит технические нити, используемые при производстве шин Pirelli, Continental и Michelin.