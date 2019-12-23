Кальюлайд провозгласила Закон о госбюджете на 2020 год

Глава государства провозгласила его, а также ряд других законопроектов, в конце минувшей недели.

Составленный правительством проект госбюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем расходов в размере 11,6 млрд евро при доходах в 11,8 млрд. По сравнению с текущим годом, расходы бюджета вырастут примерно на 240 млн евро, а доходы - на 760 млн.