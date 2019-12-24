Видео ⟩ Бывшего бойца ММА избили на улице московские хулиганы

В московском районе Бибирево трое хулиганов избили бывшего бойца смешанных боевых искусств (MMA) Дмитрия Кузнецова. Мужчины не разошлись на узком тротуаре, передает Newsru.com.
Бывший спортсмен, решивший заняться искусством, подвез подругу и доставал из машины холст, когда с ним вступили в перепалку трое прохожих.
Ссора быстро переросла в неравную драку, в которой Кузнецову не сильно помогли его бойцовские навыки. Атлет успел вырубить одного из нападавших, но двое других повалили его на землю и принялись бить ногами.
"Шла компания из трех человек, - рассказал Кузнецов изданию "Подмосковье сегодня". - Я доставал из машины холст, и один из парней меня толкнул. Видимо, он хотел спровоцировать драку, не знаю, что у него было на уме. Я ему ответил немного агрессивно - "Тебе места мало на тротуаре?". Он подошел, началась перепалка, которая переросла в драку".
Кузнецов не получил серьезных травм, поэтому не стал обращаться в больницу и в полицию. Немного досталось спутнице Дмитрия, которая попыталась разнять драку и тоже получила синяк.