Видео ⟩ Бывшего бойца ММА избили на улице московские хулиганы

Бывший спортсмен, решивший заняться искусством, подвез подругу и доставал из машины холст, когда с ним вступили в перепалку трое прохожих.

Ссора быстро переросла в неравную драку, в которой Кузнецову не сильно помогли его бойцовские навыки. Атлет успел вырубить одного из нападавших, но двое других повалили его на землю и принялись бить ногами.

"Шла компания из трех человек, - рассказал Кузнецов изданию "Подмосковье сегодня". - Я доставал из машины холст, и один из парней меня толкнул. Видимо, он хотел спровоцировать драку, не знаю, что у него было на уме. Я ему ответил немного агрессивно - "Тебе места мало на тротуаре?". Он подошел, началась перепалка, которая переросла в драку".