Чт, 26.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 50 евро!

Кипр.

ФОТО: Sofia Lambrianidou / PantherMedia / Sofia Lambrianidou

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 50 евро

Туда-обратно из Риги в Южную Италию начиная с 35 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Сербию начиная со 118 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Южную Африку начиная с 403 евро

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