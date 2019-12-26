Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 50 евро!

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 50 евро
Туда-обратно из Риги в Южную Италию начиная с 35 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Сербию начиная со 118 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Южную Африку начиная с 403 евро
Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 50 евро
Туда-обратно из Риги в Южную Италию начиная с 35 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Сербию начиная со 118 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Южную Африку начиная с 403 евро