Рейтинги: Партия реформ завершает год в лидерах

Как показывают данные очередного опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка Партии реформ надежно закрепилась на первом месте, хотя она немного растеряла число своих сторонников за последние недели.
Согласно опросам, проведенным в период с 25 ноября по 23 декабря, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 33,9% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 22% опрошенных.
По сравнению с прошлыми неделями поддержка Консервативной народной партии немного выросла и составляет до 14,6%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (10,7%). "Отечество" поддерживает 6,5% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 5,9 процента респондентов. Зеленых поддерживает 3,4 процента опрошенных.
Правящую коалицию поддерживает 43,1 процента, а оппозицию - 44,6% опрошенных.
В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.