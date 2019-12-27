Торговцы топливом нашли виновных в ежедневных скачках цен на заправках

По словам продавцов топлива, за наблюдавшимися в последние месяцы в Эстонии ежедневными колебаниями цен стоят жесткая конкуренция и переход на зимнее дизельное топливо.
Руководитель Olerex по логистике Прийт Пыллусте отметил, что волатильность цен действительно стала обычным явлением. «Цены меняются ежедневно. Конкуренция на топливном рынке Эстонии очень сильна, и каждый хочет предложить покупателю лучшую цену», - сказал Пыллусте BNS.
«Поскольку ценовое давление является сильным, и другие продавцы топлива также следуют за ценой, цена на топливо в какой-то момент опустится ниже себестоимости, и за этим последует корректировка цен», - добавил он.
По словам председателя правления Alexela Айво Адамсона, в последние годы стало обычным делом, что в начале недели цены на автозаправочных станциях повышаются, растут в течение недели и к выходным падают. «Интенсивная конкуренция иногда поднимает цены в выходные дни до уровня, при котором прибыль не достигается с учетом преимуществ для клиентов», - сказал он.
Адамсон подчеркнул, что изменение цены в понедельник должно рассматриваться как корректировка. «В любом случае цены растут по сравнению с воскресеньем, хотя, возможно, цены снизились по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, исходя из текущей рыночной практики, мы можем быть уверены, что по ходу недели цены снова упадут и достигнут самого низкого уровня на выходных».
Адамсон также подчеркнул еще один фактор, который недавно начал влиять на цены на топливо. «Что касается движения цен в последние недели, следует иметь в виду, что АЗС перешли на зимнее дизельное топливо, цена которого выше, чем в случае летнего дизельного топлива».