Торговцы топливом нашли виновных в ежедневных скачках цен на заправках

Руководитель Olerex по логистике Прийт Пыллусте отметил, что волатильность цен действительно стала обычным явлением. «Цены меняются ежедневно. Конкуренция на топливном рынке Эстонии очень сильна, и каждый хочет предложить покупателю лучшую цену», - сказал Пыллусте BNS.

«Поскольку ценовое давление является сильным, и другие продавцы топлива также следуют за ценой, цена на топливо в какой-то момент опустится ниже себестоимости, и за этим последует корректировка цен», - добавил он.

По словам председателя правления Alexela Айво Адамсона, в последние годы стало обычным делом, что в начале недели цены на автозаправочных станциях повышаются, растут в течение недели и к выходным падают. «Интенсивная конкуренция иногда поднимает цены в выходные дни до уровня, при котором прибыль не достигается с учетом преимуществ для клиентов», - сказал он.

Адамсон подчеркнул, что изменение цены в понедельник должно рассматриваться как корректировка. «В любом случае цены растут по сравнению с воскресеньем, хотя, возможно, цены снизились по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, исходя из текущей рыночной практики, мы можем быть уверены, что по ходу недели цены снова упадут и достигнут самого низкого уровня на выходных».