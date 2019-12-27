Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

В марте 2014 года Киев запретил вылет из международного аэропорта Симферополь и посадку в нем всем авиакомпаниям, а также закрыл воздушное пространство над всей территорией полуострова. За минувшие пять лет иностранные авиакомпании свыше 200 тыс. раз нарушали это постановление, общая сумма штрафов достигла 13 млрд гривен (502 млн евро), однако ни один из нарушителей до сих пор не понес финансовой ответственности. В этой связи в Госавиаслужбе Украины рассчитывают, что случай с Euro-Asia Air станет прецедентом.