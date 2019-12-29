Вс, 29.12.2019
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  • Мужчина, избивший в новогоднюю ночь бывшую жену, не сядет за решетку

Мужчина, избивший в новогоднюю ночь бывшую жену, не сядет за решетку

Насилие. Фото иллюстративное

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Пярнуский уездный суд вынес наказание 48-летнему Тойво, который в новогоднюю ночь ударил свою бывшую жену в лицо, бросил ей в голову телефон, а также душил ее и угрожал убийством, пишет Pärnu Postimees.

Суд приговорил его к двум с половиной годам тюремного заключения условно: мужчина не отправится за решетку, если в течение трехлетнего испытательного срока не совершит новых преступлений и будет соблюдать требования по контролю поведения.

Инцидент с насилием произошел в первом часу прошлой новогодней ночи. Согласно обвинительному заключению, Тойво, находясь в автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии сидевших на заднем сиденье детей нанес несколько ударов кулаком по лицу своей бывшей спутницы жизни, причинив ей физическую боль. У пострадавшей были ушиб в области левого глаза, травма головы и кровотечение из носа.

После того, как женщина взяла телефон, буйный экс-супруг выхватил его и бросил ей в голову. Когда жертва начала выходить из машины, Тойво схватил ее за горло двумя руками и начал душить, сказав: «Я тебя просто убью, черт возьми». 

Во дворе дома Тойво еще раз ударил женщину по лицу.

Тойво признал себя виновным в рамках согласительного производства и согласился с наказанием, которого требовал прокурор.

В дополнение к условному тюремному заключению правонарушитель должен заплатить около 1000 евро в качестве процессуальных издержек. В течение всего трехлетнего испытательного срока он обязуется не употреблять алкоголь. Кроме того, он должен принять участие в социальной программе.

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