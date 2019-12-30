Жительница Эстонии из Днепра: в Нарве легко быть своим человеком

Юлия Дем приехала в Нарву шесть лет назад как волонтер, но поскольку в центре неформального обучения VitaTiim ей предложили должность, она решила остаться жить в Эстонии.
По словам Юлии Дем из Днепра, после того как она лично узнала нарвитян, она уже никогда не скажет, что это россияне, передает Rus.ERR.
«Они русскоязычные из Эстонии, их менталитет и культура отличаются. Нарва - это часть Эстонии, но с абсолютно уникальной культурой, в которой сочетается много других культур разных национальностей», - подчеркнула она в документальном фильме «Украинцы в Эстонии. Новые жители».
Между тем Дем отметила, что за шесть лет она стала себя ощущать нарвитянкой на все сто процентов: «В том числе благодаря тому, что Нарва принимает людей, из-за смеси культур в Нарве легко быть своим человеком».