Жительница Эстонии из Днепра: в Нарве легко быть своим человеком

По словам Юлии Дем из Днепра, после того как она лично узнала нарвитян, она уже никогда не скажет, что это россияне, передает Rus.ERR.

«Они русскоязычные из Эстонии, их менталитет и культура отличаются. Нарва - это часть Эстонии, но с абсолютно уникальной культурой, в которой сочетается много других культур разных национальностей», - подчеркнула она в документальном фильме «Украинцы в Эстонии. Новые жители».