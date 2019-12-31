Спасатели призывают не запускать фейерверк в сильный ветер

«Пущенная в небо ракета в конечном итоге вернется на землю. Иногда это может привести к пожару», - сообщила пресс-служба Спасательного департамента во вторник.

Для запуска фейерверка следует найти безопасное место. Необходимо отойти подальше от людей и зданий. Ни в коем случае ракеты нельзя запускать между жилых домов и направлять фейерверки в направлении людей.

Перед поджиганием фитиля пиротехнические изделия следует хорошенько зафиксировать, чтобы они не завалились на бок и не полетели в сторону людей или домов. Людям рекомендуется отойти на безопасное расстояние, чтобы избежать получения возможных травм.

Спасатели напоминают, что покупать фейерверки следует только у торговцев, имеющих соответствующую лицензию.