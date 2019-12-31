Проклятой поворот ⟩ Попавшие в ДТП спасатели спешили на помощь оказавшемуся в беде автомобилю Олега Гросса

ДТП с участием спасателей произошло на шоссе Раквере-Хальяла, в километре от дома владельца сети магазинов Grossi Toidukaubad Олега Гросса. Чуть ранее там же в неприятную ситуацию автомобиль для перевозки товаров Grossi Toidukaubad.

«Это очень опасный поворот и, как мне кажется, c неправильным уклоном, - признался Олег Гросс. - Кроме того, ранним утром было очень скользко».

«Прибывшим на место происшествия спасателям повезло еще меньше, чем нашему автомобилю. Надеюсь, спасатели быстро пойдут на поправку», - пожелал Гросс.

По словам Гросса, уже ранним утром сотрудники его предприятия приехали на место происшествия и собрали весь товар, который вывалился на дорогу или оказался в кювете. «Прицеп отправится на свалку, но сам автомобиль вместе с товаром все-таки удалось отправить в дорогу, чтобы осуществить развозку. Это была машина, которая делает круг в Таллинне, так что часть магазинов остались без свежих товаров. Но мы постараемся укомплектовать товар и отправить его в по точкам с опозданием», - пообещал Гросс.