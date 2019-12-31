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  • Попавшие в ДТП спасатели спешили на помощь оказавшемуся в беде автомобилю Олега Гросса

Проклятой поворот ⟩ Попавшие в ДТП спасатели спешили на помощь оказавшемуся в беде автомобилю Олега Гросса

ДТП с участием автомобиля спасателей.

ФОТО: Ain Liiva

Сегодня утром машина Раквереской спасательной команды попала в ДТП. Спасатели мчались на помощь угодившему в беду на скользкой дороге грузовому автомобилю Grossi Toidukaubad, но сами оказались в кювете, пишет Virumaa Teataja.

ДТП с участием спасателей произошло на шоссе Раквере-Хальяла, в километре от дома владельца сети магазинов Grossi Toidukaubad Олега Гросса. Чуть ранее там же в неприятную ситуацию автомобиль для перевозки товаров Grossi Toidukaubad.

«Это очень опасный поворот и, как мне кажется, c неправильным уклоном, - признался Олег Гросс. - Кроме того, ранним утром было очень скользко».

«Прибывшим на место происшествия спасателям повезло еще меньше, чем нашему автомобилю. Надеюсь, спасатели быстро пойдут на поправку», - пожелал Гросс.

По словам Гросса, уже ранним утром сотрудники его предприятия приехали на место происшествия и собрали весь товар, который вывалился на дорогу или оказался в кювете. «Прицеп отправится на свалку, но сам автомобиль вместе с товаром все-таки удалось отправить в дорогу, чтобы осуществить развозку. Это была машина, которая делает круг в Таллинне, так что часть магазинов остались без свежих товаров. Но мы постараемся укомплектовать товар и отправить его в по точкам с опозданием», - пообещал Гросс.

Водитель Grossi Toidukaupad не пострадал. Четыре спасателя были доставлены в больницу. «Очень досадное происшествие в конце года. Надеюсь, со спасателями все будет хорошо», - сказал Олег Гросс.

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