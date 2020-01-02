Следователи-налоговики получат полноприводные внедорожники

«Речь идет о машинах, которые поступят в распоряжение следственного отдела, в большинстве своем они будут в цветах оперативной таможни, т.е. речь идет об автомобилях мобильного таможенного контроля», - сказала пресс-секретарь департамента Кая-Лийза Табри.

Срок тендера истекает 10 января, по его результатам департамент получит в аренду три паркетника 4WD и пять внедорожников 4WD. Средний расход топлива этих автомобилей не должен превышать 20 литров на 100 километров.