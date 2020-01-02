Чт, 2.01.2020
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Следователи-налоговики получат полноприводные внедорожники

Maksu- ja tolliamet tellis uuringu eestlaste maksutahte kohta.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента по результатам тендера вскоре сможет взять в аренду восемь полноприводных внедорожников.

«Речь идет о машинах, которые поступят в распоряжение следственного отдела, в большинстве своем они будут в цветах оперативной таможни, т.е. речь идет об автомобилях мобильного таможенного контроля», - сказала пресс-секретарь департамента Кая-Лийза Табри.

Срок тендера истекает 10 января, по его результатам департамент получит в аренду три паркетника 4WD и пять внедорожников 4WD. Средний расход топлива этих автомобилей не должен превышать 20 литров на 100 километров.

Кроме того, Департамент возьмет в аренду несколько легковых автомобилей с кузовом типа универсал.

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