Двое пострадавших в тяжелом ДТП спасателей еще находятся в больнице

Из четверых пострадавших в ДТП в последний день прошлого года спасателей двое уже отпущены из больницы домой и двое еще нуждаются в стационаром лечении.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, один пострадавший спасатель был отпущен из больницы домой в четверг, а другой спасатель оказался дома еще раньше, передает BNS.
В стационарном лечении еще нуждаются двое пострадавших спасателей.
Напомним, что 31 декабря в 5:34 основной автомобиль Раквереской спасательной команды получил вызов в связи с аварией, которая произошла на третьем километре шоссе Раквере-Хальяла, в деревне Тырремяэ. Отреагировавшая на вызов машина спасателей сама вылета в кювет на скользкой дороге и перевернулась на крышу.
В аварии пострадали все четыре спасателя, которые находились в кабине. Двое были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу и еще двое – в Ракверескую больницу.