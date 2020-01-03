Двое пострадавших в тяжелом ДТП спасателей еще находятся в больнице

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, один пострадавший спасатель был отпущен из больницы домой в четверг, а другой спасатель оказался дома еще раньше, передает BNS.

В стационарном лечении еще нуждаются двое пострадавших спасателей.

Напомним, что 31 декабря в 5:34 основной автомобиль Раквереской спасательной команды получил вызов в связи с аварией, которая произошла на третьем километре шоссе Раквере-Хальяла, в деревне Тырремяэ. Отреагировавшая на вызов машина спасателей сама вылета в кювет на скользкой дороге и перевернулась на крышу.