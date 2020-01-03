Важное предупреждение: из-за сильного ветра не рекомендуется ставить автомобили под деревьями

Со дворов и балконов стоит убрать предметы, которые может легко подхватить ветер, на случай отключения электричества нужно запастись батарейками. На строящихся объектах нужно проверить прочность строительных лесов и спрятать незакрепленные предметы от ветра.

Жители Таллинна могут обращаться по телефону помощи таллиннского департамента муниципальной полиции 14410 при внезапных и требующих быстрых решений технических бытовых проблем.