Пт, 3.01.2020
Принадлежность к той или иной группе не делает нас противниками. Разные интересы, разное отношение к настоящему и будущему – это всегда ценность. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Важное предупреждение: из-за сильного ветра не рекомендуется ставить автомобили под деревьями

Важное предупреждение: из-за сильного ветра не рекомендуется ставить автомобили под деревьями

Torm laastas Võru keskväljakul.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В пятницу вечером ожидаются сильные порывы ветра, поэтому автомобили не рекомендуется ставить под деревьями.

Со дворов и балконов стоит убрать предметы, которые может легко подхватить ветер, на случай отключения электричества нужно запастись батарейками. На строящихся объектах нужно проверить прочность строительных лесов и спрятать незакрепленные предметы от ветра.

Жители Таллинна могут обращаться по телефону помощи таллиннского департамента муниципальной полиции 14410 при внезапных и требующих быстрых решений технических бытовых проблем.

По номеру помощи можно также передать городу оперативную информацию о требующих срочного решения проблемах в общественных местах. Обращаться можно также по адресу электронной почты korrapidaja@tallinnlv.ee .

Читать также

Актуально

За рубежом

Читать также

НАВЕРХ