Черная пятница: водитель бросил пострадавшего в ДТП человека в кювете и скрылся

В пятницу, 3 января, в 08.08 в Таллинне на перекрестке улиц Хумала и Рыйка 32-летняя женщина на Škoda Kodiaq не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге Volkswagen T-Cross, за рулем которого была 60-летняя женщина. Водителя Volkswagen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13.24 в Харьюмаа в волости Куусалу в деревне Кынну на 57-м километре шоссе Таллинн-Нарва 57-летний мужчина потерял контроль над управлением грузовика с прицепом Mercedes-Benz Actros, в результате чего грузовик вылетел в кювет. По предварительным данным, у водителя могли произойти проблемы со здоровьем. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 16.24 в Таллинне на Нарвском шоссе 45-летний мужчина на Volvo FH16 врезался в остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом Mazda 6, за рулем которого был 31-летний мужчина. Водитель Mazda был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17.00 в Харьюмаа в волости Раазику на 19-м километре дороги Арувалла-Ягала-теэ возле остановки общественного транспорта «Пуукооли» 18-летний велосипедист ехал по правой стороне дороги из Пенинги в сторону Раазику, когда со спины его сбил ехавший в ту же сторону автомобиль, который не остановился и скрылся с места ДТП. В результате столкновения велосипедист упал в кювет. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются. Полиция просит очевидцев ДТП и самого водителя позвонить по телефону 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

В 17.07 в Таллинне на круговом перекрестке Тулика и Коскла, по предварительным данным, 42-летняя женщина на Audi SQ7 проигнорировала обязательство уступить дорогу и врезалась в выезжавший с кругового перекрестка BMW, за рулем которого был 33-летний мужчина. Водитель Audi и находящийся в автомобиле 10-летний мальчик были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.