Аналитик: спад в промсекторе углубляется, но уровень потребления высок

«Падение промышленного производства в ноябре усилилось. Производство электроэнергии сократилось на 43% из-за высокой цены квот на выброс двуокиси углерода. Падение производства электроэнергии также оказывает негативное влияние на добычу сланца, которая снизилась на 42%. Все более слабые результаты демонстрирует обрабатывающая промышленность, где объем производства сократился на 4%», - рассказал Тыну Мертсина в переданном комментарии.

По его словам, с сентября прошлого года показатели обрабатывающей промышленности, которая является нашей основной экспортной отраслью и зависит от внешнего спроса, резко ухудшились.

«Ухудшение носит широкомасштабный характер – в ноябре сокращение производства коснулось трех четвертей всех отраслей обрабатывающей промышленности, при этом деревообрабатывающая промышленность оказала наиболее негативное влияние. Объемы производства в деревообрабатывающей промышленности снижались в течение нескольких месяцев подряд, а в прошлом году средний объем производства в этой отрасли был ниже, чем раньше», - охарактеризовал положение Мертсина.

Он напомнил, что основной причиной слабых показателей деревообрабатывающей промышленности стала вызванная распространением короеда санитарная рубка лесов в Центральной и Западной Европе, что привело к переизбытку древесины и снижению цен на нее. Снижение показателей активности этой отрасли в последние месяцы обусловлено также влиянием более высокой сравнительной базы конца позапрошлого года.

«В дополнение к лесной промышленности, наиболее сильное негативное влияние оказало производство прицепов и другого транспортного оборудования, мебели и деревянных домов, а также электронного оборудования», - сказал Мертсина.

По данным статистики, оборот обрабатывающей промышленности в последние месяцы снизился как по экспорту, так и по продажам на внутреннем рынке. Отчасти это и здесь связано с более высокой сравнительной базой.

«В декабре такого эффекта сравнительной базы больше не было, поэтому продажи, вероятно, были немного лучше. Тем не менее, экспортный оборот обрабатывающей промышленности снизился в четвертом квартале прошлого года, и мы, вероятно, увидим в публикуемых в конце февраля результатах четвертого квартала значительное ослабление показателей ВВП в части экспорта товаров, - прокомментировал Тыну Мертсина. - Это, в свою очередь, также сдерживает экономический рост».

Главный экономист Swedbank отметил, что снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности Эстонии было ожидаемым.