Аналитик: спад в промсекторе углубляется, но уровень потребления высок

Спад в промышленном секторе углубляется, но уровень потребления высок, передает пресс-служба банка Swedbank слова главного экономиста Тыну Мертсина.
«Падение промышленного производства в ноябре усилилось. Производство электроэнергии сократилось на 43% из-за высокой цены квот на выброс двуокиси углерода. Падение производства электроэнергии также оказывает негативное влияние на добычу сланца, которая снизилась на 42%. Все более слабые результаты демонстрирует обрабатывающая промышленность, где объем производства сократился на 4%», - рассказал Тыну Мертсина в переданном комментарии.
По его словам, с сентября прошлого года показатели обрабатывающей промышленности, которая является нашей основной экспортной отраслью и зависит от внешнего спроса, резко ухудшились.
«Ухудшение носит широкомасштабный характер – в ноябре сокращение производства коснулось трех четвертей всех отраслей обрабатывающей промышленности, при этом деревообрабатывающая промышленность оказала наиболее негативное влияние. Объемы производства в деревообрабатывающей промышленности снижались в течение нескольких месяцев подряд, а в прошлом году средний объем производства в этой отрасли был ниже, чем раньше», - охарактеризовал положение Мертсина.
Он напомнил, что основной причиной слабых показателей деревообрабатывающей промышленности стала вызванная распространением короеда санитарная рубка лесов в Центральной и Западной Европе, что привело к переизбытку древесины и снижению цен на нее. Снижение показателей активности этой отрасли в последние месяцы обусловлено также влиянием более высокой сравнительной базы конца позапрошлого года.
«В дополнение к лесной промышленности, наиболее сильное негативное влияние оказало производство прицепов и другого транспортного оборудования, мебели и деревянных домов, а также электронного оборудования», - сказал Мертсина.
По данным статистики, оборот обрабатывающей промышленности в последние месяцы снизился как по экспорту, так и по продажам на внутреннем рынке. Отчасти это и здесь связано с более высокой сравнительной базой.
«В декабре такого эффекта сравнительной базы больше не было, поэтому продажи, вероятно, были немного лучше. Тем не менее, экспортный оборот обрабатывающей промышленности снизился в четвертом квартале прошлого года, и мы, вероятно, увидим в публикуемых в конце февраля результатах четвертого квартала значительное ослабление показателей ВВП в части экспорта товаров, - прокомментировал Тыну Мертсина. - Это, в свою очередь, также сдерживает экономический рост».
Главный экономист Swedbank отметил, что снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности Эстонии было ожидаемым.
«Рост импорта товаров у наших основных торговых партнеров, то есть их спроса, резко замедлился или даже снизился. Кроме того, ожидания роста объемов производства и экспорта эстонских промышленных предприятий долгое время ухудшались. В этом году внешний спрос, как ожидается, будет слабее, чем в прошлом году, что также приводит к ухудшению экспортных возможностей, - продолжил он. - В то же время появились и первые положительные признаки в мировой торговле – индексы деловой активности в США и Китае улучшаются в течение нескольких месяцев, в Германии замедлилось ухудшение этого показателя. В мире в целом индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности все еще показывает снижение объемов производства, но это снижение, похоже, достигло дна».
По прогнозам, в этом году экономический рост Эстонии замедлится. Это должно ослабить спрос на рабочую силу и немного замедлить быстрый рост заработной платы.
«Тем не менее, рост заработной платы будет оставаться относительно быстрым, а затраты на оплату труда в условиях ожидающегося замедления роста оборота могут вырасти слишком сильно. У компаний, которые не смогут приспособить свои затраты на рабочую силу к замедлению или снижению темпов роста оборота, их способность инвестировать может снизиться, и это может ограничить их конкурентоспособность. Слишком высокая стоимость рабочей силы делает бизнес уязвимым», - предостерег Мертсина.
Тем не менее, по его словам, рост потребления остается умеренным. Быстрый рост заработной платы, низкие процентные ставки и высокий уровень доверия потребителей в последнем квартале прошлого года поддерживали рост розничных продаж в Эстонии с учетом инфляции.
«В октябре и ноябре этот показатель увеличился почти на 4% в годовом сравнении и, вероятно, продолжал хорошо расти в декабре. Замедление роста реальной чистой заработной платы в прошлом году замедлило частное потребление (розничная торговля – лишь часть структуры потребления). В этом году реальный рост чистой заработной платы продолжит замедляться, а рост занятости замедлится, что может еще больше сдерживать рост потребления», - прогнозирует Мертсина.
Однако, поскольку эстонские домохозяйства в среднем потребляют меньше, чем составляют их доходы, у них также есть возможности для увеличения своего потребления за счет своих сбережений. К сожалению, однако, сбережения распределены неравномерно, добавил экономист.