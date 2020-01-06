Сбивший туристов в Южном Тироле водитель помещен в тюрьму

27-летний водитель, совершивший наезд на группу немецких туристов в южнотирольском городке Лутаго на севере Италии, выписан из больницы и помещен в следственный изолятор. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя итальянской полиции. Сразу после аварии, произошедшей в ночь на воскресенье, 5 января, мужчина был госпитализирован - медики не исключали, что он может предпринять попытку самоубийства, передает Deutsche Welle.
В результате наезда автомобиля Audi TT на 17 человек, шестеро туристов погибли на месте. 11 человек были доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Один из них до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Представители итальянских правоохранительных органов пока не комментируют состояние здоровья пострадавших в аварии.
Ранее стало известно, что в крови водителя автомобиля было обнаружено почти 2 промилле алкоголя, правоохранительные органы полагают, что он значительно превысил скорость. Экспертиза, позволяющая оценить скорость движения автомобиля в момент наезда, пока продолжается. Водителю может грозить до 18 лет лишения свободы.