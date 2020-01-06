Сбивший туристов в Южном Тироле водитель помещен в тюрьму

27-летний водитель, совершивший наезд на группу немецких туристов в южнотирольском городке Лутаго на севере Италии, выписан из больницы и помещен в следственный изолятор. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя итальянской полиции. Сразу после аварии, произошедшей в ночь на воскресенье, 5 января, мужчина был госпитализирован - медики не исключали, что он может предпринять попытку самоубийства, передает Deutsche Welle.