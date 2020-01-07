Фото и видео ⟩ Обвиняемый в преднамеренном убийстве эстонского музыканта предстал перед судом

19 июля позапрошлого года в 00:09 в центр тревоги сообщили о ссоре, произошедшей между близкими людьми на улице Киви в Нымме. Сособственниками недвижимости на улице Киви были Райво Рятте и его бывшая супруга Пальми.

Сообщалось, что там 48-летний мужчина напал на 27-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Audi A6, сломанный забор и тяжело пострадавшего Райво Рятте, который позже умер в больнице.

27-летний мужчина и 40-летняя женщина получили незначительные травмы, скорая помощь доставила их в больницу.

На следующий день прокуратура ходатайствовала в суде об аресте Шмутова. Суд не был с этим согласен, поскольку ранее этот человек не привлекался к ответственности в уголовном порядке.

В октябре прошлого года для выяснения обстоятельств смерти Райво Рятте прокуратура направила в суд уголовное дело, согласно которому обвиняемый совершил преднамеренное убийство.

Окружной прокурор Келли Круузимяги объяснила, что на основании собранных доказательств они придерживаются позиции, что наезд на эстонского музыканта не был случайным. Обвиняемый видел перед своим автомобилем Райво Рятте и специально сбил его.