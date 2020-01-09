TOП-10 ⟩ Страны с самой дешевой недвижимостью и прекрасным климатом

Издание WomensArticle.com составило список из десяти стран, где выгоднее всего приобрести недвижимость.

1. Камбоджа

Безусловно, Камбоджа - это не та страна, которая сразу придет на ум желающему сменить место жительства, однако одно из главных достоинств этого государства - дешевизна жизни, особенно по сравнению с другими тропическими странами.

Наем шикарного дома в четырьмя спальнями и бассейном обойдется всего в 540 евро в месяц! А более скромный дом с тремя спальнями можно купить в этой стране за 17 970 евро.

Чтобы ваш дом окружал ухоженный сад, вам потребуется садовник, которого вы сможете нанять за 1800 евро в год!

2. Эквадор

Эквадор во многом похож на Соединенные Штаты Америки. Вероятно, поэтому он также является самым популярным для посещения на американском континенте. Если вы захотите посетить Эквадор во время путешествия по США, не беспокойтесь об обмене валюты: в Эквадоре используются доллары США.

В Эквадоре гораздо дешевле каждый день обедать в ресторанах, чем готовить дома. Так что если вы не любите готовить, Эквадор - для вас идеальное место!

В Эквадоре вы можете купить недвижимость и нанять управляющего всего за 45 000 евро.

3. Мексика

Эта страна славится отличными дорогами и множеством курортных городов, а солнца и хорошей погоды - там хоть отбавляй!

Вы можете снять в Мексике дом за 630 евро в месяц и наслаждаться хорошей едой и общением с доброжелательными людьми, которыми тоже славится эта страна.

4. Аргентина

Эта страна тоже является туристическим магнитом. Здест прекрасная еда, много достопримечательностей и роскошная природа. Однако самое главное - здесь совсем не дорого жить.

Ухоженный дом среднего размера в Аргентине можно купить всего за 125 000 евро. Это в самом деле дешево, имея в виду цены на недвижимости на американском континенте.

5. Вьетнам

Вьетнам давно любят туристы, однако покупка иностранцами недвижимости в течение многих лет была запрещена. К сачтью, в последние несколько лет это стало возможным.

На побережье можно найти многомиллионные особняки и виллы, а небольшие и более скромные строения продаются по ценам от 23 000 до 46 000 евро.

6. Таиланд

Жители Эстонии любят проводить в этой стране отпуск, а по ценам на недвижимость Таиланд занимает шестую позицию в нашем рейтинге.

Если вы уже побывали в Таиланде и подумываете, не купить ли там жилье, имейте в виду, что квартира здесь стоит здесь не более 27 000 евро, а дом - 54 000 евро.

7. Болгария

Это страна с великолепной природой и интересной архитектурой. Там считается: если вы тратите в месяц не менее 1348 евро, вы принадлежите к высшему обществу.

Жилье в Болгарии можно купить начиная менее чем с 18 000 евро.

8. Венгрия

Так как Венгрия тоже является популярным туристическим направлением, многим туристам здесь так нравится, что они покупают в этой стране дома для летнего отдыха. К тому же это совсем не дорого. Большой солидный дом можно купить за 81 000 евро.

PS. При покупке в Венгрии дома вы получаете земельный участок бесплатно, так что фактически цена не так уж и высока.

9. Албания

Албания - теплая и солнечная страна. Большой дом для летнего отдыха будет стоить около 135 000 евро. И это немного по сравнению со странами Западной Европы и США.

10. Колумбия

В колумбийском ресторане за большое основное блюдо вы заплатите всего 4,50 евро. Кстати, в Эстонии дешевле 6 евро вы ничего подобного не найдете. Наем недвижимости там тоже дешевле, чем у нас: средняя цена - между 360 и 420 евро.

Важно учесть, что в Колумбии действует прогрессивный подоходный налог: чем больше вы зарабатываете, тем больше платите.