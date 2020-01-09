Фото: мини-домик в Австралии - чем не прототип для дачи в Харьюмаа?

Расположенный на холме возле города Гандагай, Австралия, объект под названием Kimo Hut напоминает небольшую сельскую хижину и является последним дополнением к проекту Kimo Estate — ферме второго поколения, которая создана, чтобы принимать свадебные церемонии и предоставлять в аренду жилье, демонстрируя природную красоту местности. Это место, где можно отключиться и забыть об отвлекающих факторах современной жизни.

ФОТО: hqroom.ru

Экологически чистая древесина австралийских лиственных пород была очевидным выбором для проекта, учитывая удаленное местоположение дома и необходимость соответствовать требованиям экологичности. Материалы должны были быть легко доставлены и обработаны на месте командой из двух человек, состоящей из владельца и строителя.

ФОТО: hqroom.ru

Форма дома была навеяна классической хижиной с двускатной крышей, которая одновременно обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и связь с ней. Конструкция из твёрдых пород дерева закрепляет здание, определяя внутренние пространства и вписываясь в окружающие сельскохозяйственные угодья. Деревянные элементы по всему домау включают детали ручной работы и соответствуют характеру сельскохозяйственных построек.