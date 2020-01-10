Пт, 10.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу

Галерея: в Эстонию прибыла премьер-министр Финляндии

В Эстонию прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин, первым делом она посетила выставку "Самовоссоздание. Эмансипированная женщина в эстонском и финском искусстве" в художественном музее KUMU. Затем Марин встретилась с премьер-министром Юри Ратасом, пишет Postimees.

В ходе встречи премьер-министры обсудили вопросы окружающей среды, связанные с Балтийским морем, европейскую безопасность и международную повестку дня.

Кроме того, на повестке дня темы Европейского союза: проект долгосрочного бюджета, политика в области климата, расширение Европейского союза и будущие отношения с Великобританией.

В 15:30 премьер-министры дали общую пресс-конференцию.

В четыре часа Марин встретится с президентом Керсти Кальюлайд.

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