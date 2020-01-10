Галерея: в Эстонию прибыла премьер-министр Финляндии

В Эстонию прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин, первым делом она посетила выставку "Самовоссоздание. Эмансипированная женщина в эстонском и финском искусстве" в художественном музее KUMU. Затем Марин встретилась с премьер-министром Юри Ратасом, пишет Postimees.