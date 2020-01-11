Сб, 11.01.2020
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Построенные в советское время детсады не отвечают требованиям охраны здоровья
Около 20 из них снесут

Детский сад

ФОТО: Eero Vabamägi

Многие построенные в советское время здания детских садов в Эстонии не отвечают требованиям охраны здоровья, которые были внедрены еще в 2011 году. 

Только в Таллинне в ближайшие годы необходимо привести в порядок около ста дошкольных учреждений, сообщает ERR.

Примерно 20 детсадов столичные власти решили снести, поскольку ремонт амортизированных построенных по типовому проекту старых зданий обойдется дороже, чем строительство новых.

По прогнозам, число детей в Таллинне будет быстро сокращаться, поэтому нецелесообразно строить новые детские сады вместо всех разрушенных.

Стоимость ремонта одного детского сада оценивается в 5-7 миллионов евро.

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