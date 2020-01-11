Урмас Сыырумаа пожертвовал партиям почти 400 000 евро

Самым щедрым жертвователем эстонских партий стал предприниматель и президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа, который за минувший год пожертвовал местным партиям 377 000 евро, пишет Postimees со ссылкой на ERR.
Самую большую сумму Сыырумаа в прошлом году пожертвовал Центристской партии — 210 000 евро, из которых 160 000 в первом квартале, а еще 50 000 евро во втором.
Партия реформ в течение года получила от Сыырумаа 65 000 евро, «Отечество» 60 000, а не прошедшая в парламент «Ээсти 200» 40 000 евро.
Пожертвованиями, превышающими 100 000 евро, партии поддержало еще несколько предпринимателей. Например, бизнесмен Парвел Пруунсельд, член «Отечества», поддержал свою партию в прошлом году 150 000 евро.