Рейнсалу: Иран должен принести извинения и выплатить компенсации

После того, как Иран признался в том, что сбил по ошибке украинский пассажирский самолет, должны последовать следующие шаги, считает министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет Postimees.
«Эстония готова поднять в Совете безопасности ООН вопрос относительно препятствования расследования авиакатастрофы на Украине», - отметил Рейнсалу в пресс-релизе Министерства иностранных дел.
Рейнсалу полагает, что после признания Ирана должны последовать дальнейшие шаги.
«Иран должен принести извинения родным странам жертв по дипломатическим каналам, обеспечить полное расследование и доступ к данным для экспертов из других стран, привлечь виновных к ответственности и выплатить компенсации семьям жертв», - пояснил министр.
По оценке Рейнсалу, необходимо, чтобы расследование крушения украинского пассажирского самолета проводилось в соответствии с международными правилами.
«Я подчеркивал необходимость этого как в Совете Безопасности, так и вчера на совете министров иностранных дел Европейского Союза. В случае возникновения препятствий Эстония готова поднимать эти вопросы в международных институтах в сотрудничестве с другими странами. Наши дипломаты проводят консультации по этому вопросу и будут продолжать это делать по мере развития ситуации», - сказал министр иностранных дел.