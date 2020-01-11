Сб, 11.01.2020
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  • Рейнсалу: Иран должен принести извинения и выплатить компенсации
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Рейнсалу: Иран должен принести извинения и выплатить компенсации

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Tairo Lutter

После того, как Иран признался в том, что сбил по ошибке украинский пассажирский самолет, должны последовать следующие шаги, считает министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет Postimees.

«Эстония готова поднять в Совете безопасности ООН вопрос относительно препятствования расследования авиакатастрофы на Украине», - отметил Рейнсалу в пресс-релизе Министерства иностранных дел.

Рейнсалу полагает, что после признания Ирана должны последовать дальнейшие шаги.

«Иран должен принести извинения родным странам жертв по дипломатическим каналам, обеспечить полное расследование и доступ к данным для экспертов из других стран, привлечь виновных к ответственности и выплатить компенсации семьям жертв», - пояснил министр.

По оценке Рейнсалу, необходимо, чтобы расследование крушения украинского пассажирского самолета проводилось в соответствии с международными правилами.

«Я подчеркивал необходимость этого как в Совете Безопасности, так и вчера на совете министров иностранных дел Европейского Союза. В случае возникновения препятствий Эстония готова поднимать эти вопросы в международных институтах в сотрудничестве с другими странами. Наши дипломаты проводят консультации по этому вопросу и будут продолжать это делать по мере развития ситуации», - сказал министр иностранных дел.

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