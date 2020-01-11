Рейнсалу: Иран должен принести извинения и выплатить компенсации

«Иран должен принести извинения родным странам жертв по дипломатическим каналам, обеспечить полное расследование и доступ к данным для экспертов из других стран, привлечь виновных к ответственности и выплатить компенсации семьям жертв», - пояснил министр.

«Я подчеркивал необходимость этого как в Совете Безопасности, так и вчера на совете министров иностранных дел Европейского Союза. В случае возникновения препятствий Эстония готова поднимать эти вопросы в международных институтах в сотрудничестве с другими странами. Наши дипломаты проводят консультации по этому вопросу и будут продолжать это делать по мере развития ситуации», - сказал министр иностранных дел.