Поездом Москва-Таллинн за год воспользовалось более 100 000 пассажиров

Во время новогодних праздников на маршруте было запущено восемь дополнительных поездов, которые доставили в Таллинне 3618 туристов - на 19% больше, чем в аналогичный период позапрошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба Eesti Raudtee.

В декабре 2019 года общее число пассажиров на маршруте составило 14 300 человек, что на 2300 больше, чем за тот же период предшествовавшего года.

"Продолжающийся рост интереса со стороны российских туристов очень позитивный с экономической точки зрения. Так, исследование Фонда развития предпринимательства (EAS) два года назад показало, что прибывающий поездом российский турист в среднем тратит в Таллинне более 300 евро", - прокомментировал статистику председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.