Пн, 13.01.2020
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  • Пожилая женщина на автомобиле с просроченной страховкой выехала на красный свет и устроила аварию

Пожилая женщина на автомобиле с просроченной страховкой выехала на красный свет и устроила аварию

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Сегодня около 10 часов утра на перекрестке с светофором Эхитаяэте-теэ и улицы Раба в Пярну столкнулись легковые автомобили Mercedes-Benz и Nissan. Люди не пострадали, передает Pärnu Postimees.

По словам аварийного полицейского пярнуского участка Эрки Вайнульта, по первоначальным данным, авария случилась, когда управлявшая Nissan 73-летняя женщина не заметила, что загорелся красный свет, и столкнулась с ехавшим по перекрестку Эхитаяэте-теэ и улицы Раба Mercedes-Benz.

«У Nissan не было действующего полиса дорожного страхования», - сказал Вайнульт.

«В дорожном движении следует быть внимательным и следить за средствами регулирования дорожного движения, включая дорожные знаки и светофоры, и оставлять достаточно времени, чтобы отреагировать на их указания. Согласно Закону о дорожном движении, все владельцы транспортных средств обязаны оформить страховку и удостовериться, что она действительна», - напомнил полицейский.

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