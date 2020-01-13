Пожилая женщина на автомобиле с просроченной страховкой выехала на красный свет и устроила аварию

По словам аварийного полицейского пярнуского участка Эрки Вайнульта, по первоначальным данным, авария случилась, когда управлявшая Nissan 73-летняя женщина не заметила, что загорелся красный свет, и столкнулась с ехавшим по перекрестку Эхитаяэте-теэ и улицы Раба Mercedes-Benz.

«В дорожном движении следует быть внимательным и следить за средствами регулирования дорожного движения, включая дорожные знаки и светофоры, и оставлять достаточно времени, чтобы отреагировать на их указания. Согласно Закону о дорожном движении, все владельцы транспортных средств обязаны оформить страховку и удостовериться, что она действительна», - напомнил полицейский.