Nissan намерен выйти из альянса с Renault

Катализатором решения стал побег экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии.

Инсайдеры утверждают, что речь идет о полном разрыве отношений и прекращении сотрудничества и в производственной, и в инженерной областях. Кроме того, в совете директоров Nissan ожидаются серьезные кадровые перестановки. По словам высшего руководства японского концерна, политика Renault токсична для компании и тормозит ее развитие, пишет Motor.

Одной и причин ускорить процесс отделения стал побег Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. До последнего времени Гон находился под домашним арестом. Ему запрещалось контактировать с людьми, кроме адвокатов, а само жилище находилось под постоянным контролем правоохранительных органов Японии. Однако это не помешало экс-главе Renault-Nissan нелегально покинуть Токио и через Стамбул улететь в Бейрут.