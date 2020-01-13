Пн, 13.01.2020
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Nissan намерен выйти из альянса с Renault

Иллюстративное фото.

ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Руководство Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с Renault, сообщает издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники в отрасли.

Катализатором решения стал побег экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии.

Инсайдеры утверждают, что речь идет о полном разрыве отношений и прекращении сотрудничества и в производственной, и в инженерной областях. Кроме того, в совете директоров Nissan ожидаются серьезные кадровые перестановки. По словам высшего руководства японского концерна, политика Renault токсична для компании и тормозит ее развитие, пишет Motor.

Одной и причин ускорить процесс отделения стал побег Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. До последнего времени Гон находился под домашним арестом. Ему запрещалось контактировать с людьми, кроме адвокатов, а само жилище находилось под постоянным контролем правоохранительных органов Японии. Однако это не помешало экс-главе Renault-Nissan нелегально покинуть Токио и через Стамбул улететь в Бейрут.

Через несколько дней после побега Гон провел пресс-конференцию, где рассказал о причинах своего поступка. В интервью журналистам он заявил: «Я не сбежал от правосудия, я сбежал от несправедливости и политического преследования. У меня просто не было другого выхода, потому что я был заложником бесчеловечной и анахроничной правовой системы, безразличной к истине и справедливости. Мои гражданские свободы и права были нарушены».

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