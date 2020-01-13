Фото и видео: в центре Тарту Tesla врезалась в столб

Сегодня около 13.30 в полицию сообщили о ДТП между тартускими торговым центрами Kvartal и Tasku: участники дорожного движения передали Центру тревоги, что красная Tesla на улице Рийя врезалась в столб, пишет Tartu Postimees.
Отреагировавшие на происшествие полицейские установили, что за рулем был трезвый мужчина, у которого есть водительские права. Он был в машине один и не пострадал в ДТП. Пострадал только светофор, информация об этом была передана соответствующим службам, которые отправили на место мастера.
Движение на месте ДТП было некоторое время затруднено, к двум часам движение вновь было восстановлено в полной мере.