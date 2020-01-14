Век живи – век учись: в Мустамяэ начали бесплатно учить пожилых людей

Честно сказать, я подслушала, как Татьяна рассказывала это подруге сегодня на открытии школы по интересам для людей почтенного возраста в Мустамяэ. Тема образования для пожилых показалась мне очень важной. Моя покойная бабушка порой жаловалась: времени много, а сходить некуда, для чтения книг глаза уже не те, приходится смотреть телевизор. К сожалению, она не застала наше время, когда в Таллинне начали появляться бесплатные школы и даже университеты для пожилых людей.

Совет пожилых жителей Мустамяэ при поддержке Мустамяэской районной управы организовал серию лекцию для мустамяэсцев в возрасте от 65 лет и старше. Все занятия будут проходить и на эстонском, и на русском языках. Отличие этого проекта от других подобных заключается в том, что при выборе тем для лекций организаторы исходили из пожеланий самих жителей – наследственное право, мода и стиль, как сохранить жизнерадостность и качество жизни в пожилом возрасте и многое другое.

«Люди должны учиться. Жизнь меняется, постоянно появляются новшества, о которых люди не знают. Это первое. Второе — у людей будет повод выйти из дома — пообщаться со знакомыми, бывшими коллегами. Это ведь так важно! Многие пожилые люди просто засиживаются дома», – говорит член Таллиннского общества пенсионеров и член Совета пожилых жителей Мустамяэ Керсти Сепанди.

Керсти Сепанди ФОТО: Sander Ilvest

Пока я говорю с ней, в мустамяэский центр культуры «Кая» продолжает стекаться народ. Вот-вот начнется лекция герольда Таллинна и историка искусства Юри Куускемаа «Рассказы Таллиннского герольда об исследовании Старого города» на русском языке. Да, история тоже очень интересует людей в возрасте. Ну, может, и не сама история, но Куускемаа точно.

Юри Куускемаа (слева) и Лаури Лаатс ФОТО: Sander Ilvest

«В Таллинне TalTech организует университет для пожилых, то же делает Тартуский университет в Национальной библиотеке. Но мы подумали, что многие просто могут не попадать туда, к тому же многие проходящие там занятия требуют определенного уровня образования. Для участия в наших лекциях не требуется иметь какое-то определенное образование. Наши темы лекций простые, но более жизненные, например, наследство или стиль в одежде, то есть темы, которые крайне важны для пожилых людей», – отмечает Сепанди.

Одна из лекций в программе будет посвящена и такой важной теме, как интернет-мошенничество, жертвой которого чаще всего становятся именно пожилые люди. «Да, это очень-очень насущная тема. Мы хотим научить людей, как не стать жертвой интернет-мошенников или жуликов, которые могут появиться на пороге дома. Мы, эстонцы, называем такое «комплексом Лийз Хаавель», – рассказывается Керсти. Лийз Хаавель был осуждена за неоднократные случаи мошенничества: она втиралась в доверие к старикам, заботилась о них, а затем выманивала у них ценные вещи и объекты недвижимости.

Начинается лекция, и я тихонечко захожу в зал, где Юри Куускемаа уже переходит к теме архитектурного облика Кадриоргского дворца, рассказывая, что красный цвет дворца не просто красный — он марсовый. Замечаю, что в зале, в тени стоит старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

Юри Куускемаа. ФОТО: Sander Ilvest

«Мы постоянно думаем над тем, как еще больше привлечь к активной жизни пожилых жителей нашего района, – говорит старейшина. – Проводим культурные мероприятия и развлекательные - на рынке, в парке. Два года назад у нас в районе стартовал «Киноклуб 65+». Сейчас мы обдумавали, что бы такое организовать в дневное время. Пришли к выводу, что можем проводить занятия на темы, которые интересуют немолодых людей. Что касается дальнейшей работы, то сейчас лекции будут проводиться раз в месяц до мая, обязательно будем заниматься этим и осенью. Со временем, думаю, такие занятия станут только популярнее. Будем смотреть, и я надеюсь, что мы найдем средства, чтобы продолжать этот проект».

Школа по интересам предусмотрена для мустамяэсцев в возрасте 65 лет и старше, все лекции проводятся бесплатно. По окончании первого семестра у всех желающих есть возможность получить сертификат.