На пост президента Эстонского олимпийского комитета решил баллотироваться и Тыну Тынисте

Нынешний вице-президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Тыну Тынисте решил побороться за главный руководящий пост этой организации, передает Rus.err.ee.
По словам Тыну Тынисте, он заручился поддержкой со стороны спортсменов и полон мотивации восстановить имидж эстонского спорта, пострадавшего из-за допинговых скандалов.
Выборы главы ЭОК пройдут 15 апреля на общем съезде организации. Ранее свое намерение баллотироваться на новый срок подтвердил действующий президент ЭОК Урмас Сыырумаа.
Помимо Урмаса Сыырумаа желание побороться за пост председателя олимпийского комитета высказал также предприниматель и тренер по легкой атлетике Яанус Крийск.