Галерея: необыкновенная дача в часе езды от мегаполиса

Иногда так хочется сбежать от суеты и провести тихий вечер у камина. Если об этом мечтают жители маленького и тихого Таллинна, то можно представить, как жаждут тишины и покоя жители многомиллионного Нью-Йорка! Блог об интерьере Pufik приглашает нас на американскую дачу.
Этот загородный дом расположился всего в часе езды от бурлящего Манхэттена. И данный факт особенно нравится его хозяевам — ведь не нужно специально планировать уик-энд, чтобы побыть на природе.
У здания интересная история: оно было построено в 1890-х годах и функционировало в качестве чугунолитейного завода почти 50 лет. В 1940-х его переделали под жилой дом, а затем, уже в XXI веке, за его ремонт взялись нынешние хозяева. Они постарались максимально сохранить исторический дизайн, но при этом расширили окна, чтобы в комнаты попадало больше света.
В интерьере максимально использовали натуральные материалы и природные оттенки, а минимализм в отделке поддержали интересной современной мебелью. Отличное место, чтобы сбежать на выходные. Смотрите галерею!