Галерея: необыкновенная дача в часе езды от мегаполиса

Этот загородный дом расположился всего в часе езды от бурлящего Манхэттена. И данный факт особенно нравится его хозяевам — ведь не нужно специально планировать уик-энд, чтобы побыть на природе.

У здания интересная история: оно было построено в 1890-х годах и функционировало в качестве чугунолитейного завода почти 50 лет. В 1940-х его переделали под жилой дом, а затем, уже в XXI веке, за его ремонт взялись нынешние хозяева. Они постарались максимально сохранить исторический дизайн, но при этом расширили окна, чтобы в комнаты попадало больше света.